Ama la mitologia da sempre Vittorio Grimaldi. Appassionato di fumetti, fin dalla più tenera età ha strizzato l’occhio ai personaggi delle saghe scandinave. E ora il suo sogno è diventato realtà. “Il destino di Loki” è il suo primo libro e inaugura la Quadrilogia del Crepuscolo. Storie di eroi, inganni, magie, gesta di personaggi del “pantheon scandinavo”, di ambizioni non molto lontane dai trasformismi e dalla sete di potere degli umani.

Prossimo ai 30 anni Vittorio Grimaldi, in arte Grivitt, vive tra Barletta (sua città natale) e Milano. Giornalista, divulgatore e content creator, nel 2013 ha ideato il canale YouTube “Mitologicamente …”, dal 2014 è co-gestore anche del canale Youtube “Il Mondo del Ghiaccio e del Fuoco”. Sempre nell’ambito della divulgazione e della trattazione di miti e leggende, ha scritto la sceneggiatura del fumetto “Sortisia Special: L’Anticamera della Follia”, pubblicato nel 2019, edito dall’Associazione Amici del Fumetto e dalla sua testata principale “Cronaca di Topolinia”.

“Scrivere mi è sempre piaciuto – afferma Grimaldi – A sei anni conoscevo già l’Iliade e l’Odissea perché avevo letto dei libri illustrati per bambini e mi sono innamorato dei miti e delle leggende. Crescendo, nel corso della formazione scolastica ho approfondito, anche in modo molto personale, questo spaccato culturale. Il Canale Mitologicamente rappresenta per me la naturale prosecuzione della mia genesi, alimentata da racconti e video”.

La prima opera editoriale di Vittorio Grimaldi, in realtà, nasce da un raccontino di tre pagine, confessa l’autore durante la nostra intervista.

“Eh sì – ammette Grivitt– la breve narrazione è divenuta il primo libro della Quadrilogia del Crepuscolo. Quattro narrazioni di esseri divini totalmente diversi tra loro, accomunati, però, dal momento in cui decidono di esporre le loro vite, la Fine dei Tempi, l’Apocalisse, il Ragnarok. Si comincia da Loki, il dio degli Inganni, figura ambivalente della mitologia norrena e motore reale di buona parte delle azioni leggendarie. Pura malvagità, Maestro di Menzogne. Nel Destino di Loki, il protagonista rivela se stesso, lo fa raccontandosi ad una umana, a Valeria, che ha la pazienza di ascoltarlo e anche di giudicarlo”.

Narrativa e fantasia si fondono nel libro di Vittorio Grimaldi. Nell’universo mitologico Loki, tremendamente grigio e molto più umano di altre divinità, con dovizia di particolari è descritto nei suoi rapporti familiari, nei suoi affetti, nelle sue delusioni. E le amarezze, vero cuore del racconto, lo rendono, nella sua perfetta ambivalenza, più vicino a noi mortali, con punte estreme di malvagità o bontà.

L’autore dedica la sua prima opera a Valentina, sua compagna di vita. “Con la sua incredibile e contagiosa passione per Loki – conclude Vittorio Grimaldi – ha ispirato praticamente tutti gli espedienti narrativi del libro, avendo anche la pazienza di fare da beta tester per la bellezza di due anni. Naturalmente ringrazio anche la fiducia e la vivacità dei miei più stretti collaboratori”.

“Il Destino di Loki” sarà presentato on line, in diretta facebook, martedì 25 maggio alle ore 17.00 nel corso della rassegna “Il Maggio dei Libri” organizzata dall’Amministrazione Comunale di Barletta e dalla Biblioteca Sabino Loffredo. Con Vittorio Grimaldi interverrà anche l’illustratore Gabriele Mazzarella. Non mancheranno i saluti degli Assessori alla Cultura e al Turismo Graziana Carbone e Oronzo Cilli.