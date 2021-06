Con un’ordinanza firmata oggi dal Sindaco Cosimo Cannito è data tutti gli operatori del settore aree pubbliche, che svolgono le proprie attività (alimentare e non alimentare) presso i mercatini rionali o in forma itinerante, la facoltà di poter regolarmente esercitare la vendita nella giornata di mercoledì 2 giugno negli stalli a loro assegnati, o in forma itinerante qualora non risultino assegnatari di posteggio e siano in regolare possesso di licenza di tipologia B”.

Tutte le attività devono necessariamente essere svolte nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni finalizzate a ridurre gli effetti della pandemia in atto emanate dagli organi competenti.

Secondo l’ordinanza, inoltre, le attività di vendita sono consentite dalle 07,00 alle 14,00 e le attività di montaggio delle attrezzature devono essere eseguite non prima delle ore 6,00 ed entro le ore 8,00,

mentre quelle di smontaggio devono essere effettuate entro le lo ore 15,00.

Il testo dell’ordinanza è online sul sito www.comune.barletta.bt.it