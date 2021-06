“In occasione del 70° compleanno di S.E. mons.Michele Seccia, Arcivescovo metropolita di Lecce, mi faccio portavoce del sincero sentimento di tutta la comunità barlettana che conosce e ama il nostro illustre concittadino”. A scrivere è il sindaco di Barletta Mino Cannito.

“Tutti – spiega – abbiamo seguito le vicende ecclesiali del nostro Don Michele, come tutt’ora viene chiamato dai barlettani, dal suo primo incarico alla parrocchia dello Spirito Santo alla nomina a vicario generale dell’arcidiocesi fino all’investitura episcopale a San Severo, Teramo-Atri per giungere, quattro anni fa a Lecce. A lui auguro, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, di proseguire la propria missione con la stessa passione e spirito amorevole che lo hanno contraddistinto in tutti questi anni e che hanno fatto di lui un punto di riferimento per tutte le comunità che ha guidato e per la gente di Lecce che oggi lo vede come guida spirituale e figura capace di dare un importante sostegno sociale in un momento storico difficile”.