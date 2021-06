Ambulanti specializzati in Fiere, Feste tradizionali e Patronali tirano un sospiro di sollievo. Accade a Barletta dove non si perde tempo in prossimità dell’imminente Festa Patronale. Accogliendo le sollecitazioni provenienti dalle Sigle di Rappresentanza, alcune delle quali hanno continuato anche a manifestare il disagio di una Categoria ferma da un anno e mezzo, l’Assessore alle Attività Economiche del comune di Barletta, Rosa Tupputi, ha immediatamente posto in essere le misure necessarie per la ripartenza delle manifestazioni fieristiche, anche alla luce delle nuove disposizioni del Governo in materia.

Altrettanto ha fatto l’Ufficio Suap comunale che ha altresì attivato le disposizioni normative regionali in materia di assegnazione dei posteggi. Tutto questo è stato concertato con le Associazioni di Categoria invitate a partecipare alla videoconferenza tenutasi il pomeriggio di mercoledì 16 giugno scorso.

Parti attive della video riunione istituzionale i Rappresentanti di Categoria Savino Montaruli per CasAmbulanti, Andrea Nazzarini per Fiva Confcommercio Puglia e Francesco Divenuto per Confcommercio Barletta i quali hanno espresso parole di compiacimento per questo grande segnale che giunge dalla città di Barletta a sostegno di una Categoria, quella degli Ambulanti cosiddetti fieristi, in crisi da troppo tempo. L’auspicio – hanno aggiunto Nazzarini e Montaruli – è che anche le altre città della Bat ma dell’intero territorio prendano atto di quanto stiamo facendo con il comune di Barletta e diano avvio agli stessi procedimenti di concertazione che tanti buoni risultati stanno dando in tutta la Puglia.

Gli uffici comunali invitano tutti gli operatori su aree pubbliche che non avessero ancora provveduto a presentare istanza di partecipazione alla suddetta fiera a farlo con urgenza anche in modalità semplificata inviando la documentazione di rito alla seguente PEC: [email protected]