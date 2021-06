«La Asl Bt ha attivato un servizio mirato di sostegno psicologico per le vittime dirette e indirette del crollo di via Curci a Barletta. Gli eventi traumatici come quelli vissuti da cittadini residenti a Barletta possono infatti provocare situazioni di malessere psicologico che necessitano di intervento e supporto. Il servizio è garantito dalle psicologhe Francesca Lacerenza (tel.329.002.19.42) e Marina Paparusso (tel. 366.681.09.42): è possibile contattare direttamente il servizio e definire modalità di approccio in presenza o da remoto.

«I nostri modi di essere vicini alla popolazione possono e devono essere diversi, il benessere psicologico merita la stessa attenzione del benessere fisico – dice Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario Asl Bt – sappiamo quanto può essere complicato gestire eventi traumatici e improvvisi. Ringrazio il servizio di Psicologia clinica che sta garantendo supporto attraverso professioniste formate proprio sulla gestione degli eventi traumatici».