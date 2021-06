Sulla carta doveva e poteva essere una sfida combattuta; perché Virtus Matino e Audace Barletta erano le comprimarie dei due gironi di questa stagione di Eccellenza Pugliese 2020-2021. Il campo ha raccontato un’altra realtà, però: la coesione degli uomini allenati da Branà è troppo più meccanica rispetto a quella dei sorprendenti ragazzi di Cinque: finisce con un pokerissimo al “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana. Da estasi per i salentini, da incubo per i biancorossi barlettani: Salto, Conte, Salguero, Giambuzzi e Ruibal concretizzano il sogno promozione in D dei biancoazzurri, distruggendo le ambizioni del club di Dibenedetto, all’ultima da esponente della Città della Disfida.

La cronaca di un gara senza storia

La differenza tra le due formazioni è netta e lo si vede già al 2’: sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, sbuca la testa di Salto, che devia in rete il pallone dell’1-0. Passano due minuti e il Matino va vicinissimo al 2-0: da un angolo dalla destra è di nuovo il capitano biancoazzurro a svettare più in alto di tutti, ma la sua torsione sbatte sulla traversa. Il Matino sfrutta questo avvio di gara elettrizzante, legittimando il risultato al 23’: sul settore di destra della trequarti campo dell’Audace, Giambuzzi fa partire un tracciante rasoterra al centro; la corta e affannosa respinta della difesa barlettana diventa preda di Conte, la cui conclusione mancina ravvicinata si tramuta in gol, grazie alla deviazione di Fiore. A metà tempo si fa già in salita la strada verso la promozione degli audaci, che reagiscono nello spazio di un minuto: prima, al 27’, con una conclusione a girare di Rizzo che tocca l’incrocio dei pali; poi, al 28’, quando Vukmirovic imbecca Agodirin, il cui colpo di testa impegna centralmente Leopizzi. Saranno le prime e le ultime opportunità create dagli “ospiti”: i “padroni di casa” tornano a dominare il match e, poco dopo la mezz’ora di gioco, sfiorano il tris con una bella iniziativa in dribbling di Salguero; questi penetra in area e scaglia un diagonale verso la porta di Tricarico, pronto a sventare la minaccia. Poco male per il bomber del Matino, che concretizza il 3-0 al 44’: dopo aver ricevuto e controllato con il sinistro un pallone nel cuore dell’area, il 13 rientra sul destro e gonfia la rete con un piattone. Primo tempo finito? Assolutamente no. C’è spazio anche per il poker. 46’: un calcio di punizione a rientrare, battuto da Giambuzzi, mantiene una traiettoria bassa e insidiosa, andandosi a insaccare alle spalle di Tricarico. Battuto per la quinta volta, nella ripresa: 12’. Una corta respinta del portiere classe 2002 consente a Ruibal di siglare il gol del 5-0 su tap-in. L’unico episodio, in grado di ravvivare un’opaca ripresa, chiude una partita mai realmente avvincente.

Il Matino torna in D dopo 28 anni, l’Audace ci riproverà come Trinitapoli

Tutto merito del Matino, che, con questa cinquina, festeggia la quinta promozione in cinque anni. Il sodalizio salentino torna alle soglie del professionismo dopo ben 28 anni e lo fa nel segno della proprietà Costantino. Allora fu Rocco a guidare la baracca, adesso toccherà a Cristina mantenere alto il blasone del club anche in D. Un obiettivo che diventerà imperativo per l’Audace formato 2021-2022. La base del nuovo progetto tecnico-societario è molto buona: adesso, però, si dovrà progredire. E il prossimo passo consisterà nello sganciarsi definitivamente dalla realtà di Barletta, per abbracciare completamente quella di Trinitapoli.

Il tabellino del match

VIRTUS MATINO-TRINITAPOLI 5-0

RETI: 2′ Salto, 23′ Conte, 44′ Salguero, 45+1′ Giambuzzi, 56′ Ruibal.

VIRTUS MATINO: Leopizzi, Giambuzzi, Marulli (77′ Fina), Marin (85′ Flordelmundo), Stele, Salto, Vaughn (62′ Poletì), Facundo (77′ Tundo), Salguero (72′ Alemanni), Ruibal, Conte. A disposizione: Musco, Margagliotti N., Margagliotti C., Cavalieri. Allenatore: Giuseppe Branà.

TRINITAPOLI (AUDACE BARLETTA): Tricarico, Fiore (58′ Lomuscio), Pipoli, Dettoli, Greco, Quitadamo, Rizzo (86′ Grumo), Laboragine (46′ Musa Leigh), Agodirin (87′ Rizzi), Stefanini, Vukmirovic (46′ Monaco). A disposizione: Njie, Vicedomini, Losapio, Cannone. Allenatore: Francesco Cinque.

Ammoniti: Giambuzzi, Facundo, Alemanni (VM); Rizzo, Greco, Agodirin, Pipoli (T).

A cura di Matteo Barile