E’ stata la lectio magistralis di Marco Garavaglia, tra i più noti editor italiani e e già consulente editoriale di Rcs Libri, Corriere della Sera, Mondadori, Rizzoli e Cairo a inaugurare l’edizione 2021 di Storie, Libri e Cucina a Barletta , rassegna letteraria organizzato dall’associazione culturale Piazza Marina. “Come si pubblica un libro” è stato l’interrogativo di fondo che ha animato l’incontro dal titolo “Un libro nel cassetto – Consigli per aspiranti autori”.

A dialogare con Garavaglia, sul palco di Piazza Marina, c’è stato Tommy Dibari, autore e scrittore.

L’incontro è stato utile per capire come un editor pensa e lavora, fattore estremamente utile per stilare una proposta editoriale nel modo giusto. Nell’occcasione i partecipanti hanno potuto consegnare a Garavaglia anche i propri manoscritti nel cassetto: racconti, romanzi su supporto cartaceo o digitale, per poterli fare valutare. Perché nonostante una tecnologia che corre sempre più veloce la scrittura mantiene una posizione predominante.

Nella serata Garavaglia ha offerto un decalogo di consigli utili: prima di tutto, per essere un buono scrittore occorre essere un buon lettore.

Romanzi, biografie, racconti e messaggi sociali si alterneranno fino a inizio agosto sul palco di Piazza Marina. La prossima tappa in calendario è quella di venerdì 9 luglio alle 21, quando la dimensione del viaggio sarà protagonista con il giornalista Giorgio Terruzzi e il suo “Atlante sentimentale”.