Esternalizzare la gestione dello stadio “Cosimo Puttilli”. È l’indirizzo espresso dalla Giunta comunale che, nella seduta di martedì scorso, 20 luglio, ne ha deliberato l’affidamento in concessione con le procedure previste dalla legge. Il provvedimento approvato, infatti, rappresenta il primo passo in questa direzione ed è propedeutico all’inclusione della struttura di via Vittorio Veneto nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni”. La proposta sarà presentata al Consiglio comunale che dovrà emanare un proprio atto deliberativo. Nel corso della medesima seduta, la Giunta ha approvato anche il progetto esecutivo per potenziare una cabina elettrica a servizio delle torri faro e integrare l’impianto di illuminazione del “Puttilli”, poiché il campo di calcio e la pista d’atletica, dopo la realizzazione della nuova e più alta tribuna, presentavano alcune zone d’ombra. L’ammontare dei lavori è di € 200.000,00.