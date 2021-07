Alla presenza della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è stato tagliato ieri il nastro della prima Questura della Bat. Inaugurati anche il Comando provinciale dei Carabinieri a Trani e quello della Guardia di Finanza a Barletta. Questi i commenti dei senatori barlettani:

DARIO DAMIANI (FORZA ITALIA): “Dopo una lunga attesa, si aggiunge finalmente un tassello fondamentale ai necessari presidi di legalità sul nostro territorio. La Questura della BAT è da oggi una realtà e con grande gioia salutiamo l’avvio della sua operatività. Ma a margine della cerimonia, nell’incontro con la ministra Lamorgese, ho voluto prima di tutto ringraziare il Ministero dell’Interno per l’attenzione che riserva alle problematiche delle nostre realtà locali, nonché esprimere l’auspicio che tale attenzione venga mantenuta costantemente alta nel tempo a venire, dopo che si saranno spenti i riflettori su questa giornata di portata storica. La battaglia per garantire sicurezza e legalità si combatte giorno per giorno e richiede risorse umane e mezzi materiali, senza i quali le sedi appena inaugurate non sarebbero in grado di esprimere al meglio tutte le loro potenzialità. Oggi celebriamo un’altra tappa di un percorso che va compiuto quanto prima, con l’insediamento di tutti gli organi statali periferici a completare il quadro di riferimento istituzionale della sesta provincia pugliese. Mi auguro che le aspettative dei cittadini vengano prontamente realizzate”, ha concluso il parlamentare.