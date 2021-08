A seguito di un’importante donazione ricevuta dal Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana-Comitato di Barletta, ha distribuito in favore di circa 50 famiglie, in carico al Settore Servizi Sociali, una tantum di buoni spesa a sostegno degli stessi, per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità.

Si tratta di una misura di solidarietà, a carattere provvisorio, al fine di fronteggiare i bisogni primari dei nuclei familiari individuati. I buoni erogati saranno spendibili entro e non oltre il 30 settembre 2021.