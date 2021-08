«C’è stato un tempo, non molto lontano, in cui il Movimento 5 Stelle urlava contro la casta e i suoi privilegi. C’è stato un tempo non molto lontano in cui il centro destra urlava contro le politiche di governo pugliese del centro sinistra. C’è stato, ma ora non più. Ora che il Consiglio regionale ha reintrodotto la liquidità di fine mandato, anche retrodatata, che era stata abolita nel 2012, tutti tacciono. Donne e uomini. Ammutoliti dal lauto compenso. Una vera beffa di questi tempi».

«Il presidente Emiliano dice di non sapere nulla. E di essere amareggiato. Bene. C’ è sempre un modo per rimediare. Faccia presentare da qualche suo uomo di fiducia un emendamento per abrogare la proposta. D’altronde il presidente Emiliano, è bravissimo ad avere i voti e i numeri quando sono necessari, senza preoccuparsi da quale parte provengano. Per una volta, allora, metta questa sua capacità a disposizione dei pugliesi e non solo per se stesso. Almeno salverà la faccia!».

Italia Viva BAT