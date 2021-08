In un sali e scendi di dati, i numeri contenuti nell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia parlano di nuovi 347 casi registrati su oltre 14mila tamponi eseguiti. Due le persone decedute. Nuovo balzo in avanti degli attualmente positivi che salgono a 4479 anche perché i negativizzati sono 200 e sfiorano ormai le 250mila persone da inizio pandemia. Resta alto il numero di infezioni registrate nella BAT, nuovamente peggior provincia pugliese per numero di contagi, 90 nell’ultimo bollettino, davanti alla provincia di Lecce con 87. Segue Bari con 54 e via via tutte le altre. 178 sono i ricoverati a causa del Covid-19 con un incremento, rispetto a ieri, di 10 pazienti anche se nelle terapie intensive sono 22 i posti occupati rispetto ai 23 di ieri. Tasso di occupazione che resta al 5% per l’area più critica mentre aumenta di poco, al 5,5%, per l’area medica.