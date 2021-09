Fa tappa a Barletta l’evento “Vista in Salute” organizzato dalla IAPB (Agenzia Internazionale per la Prevenzione delle Cecità ONLUS) e dall’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS). Nei giorni 1 e 2 ottobre l’iniziativa avrà luogo in piazza Aldo Moro a partire dalle ore 10.00.

Potranno sottoporsi a visita oculistica gratuita tutte le persone di età superiore ai 40 anni, prendendo un numero di prenotazione e lasciando a una hostess il loro numero di cellulare, per evitare noiose attese in fila. Saranno quindi avvisate per tempo con un messaggino sul cellulare, nell’approssimarsi del proprio turno per la visita.

Giunto il proprio turno, la persona si recherà all’accettazione, dove una hostess registrerà i dati anagrafici e la aiuterà a compilare un breve questionario sullo stile di vita. Verrà quindi introdotta nell’ambulatorio del truck dove sarà accolta da una ortottista, che la sottoporrà a un OCT e a un esame con autorefrattometro-tonometro-pachimetro;

– la persona quindi si recherà in un secondo ambulatorio sempre a bordo del truck, dove verrà eseguito un controllo con un prototipo di visore a tecnologia digitale che IAPB Italia sta sviluppando in collaborazione con centri di ricerca nazionali, per effettuare una valutazione molto precisa di tutti i fattori che concorrono alla visione quali campo visivo monoculare, stereoscopia, eteroforie, sensibilità al contrasto, senso cromatico, azione della funzione maculare Monoculare, schema di Hess;

– la persona, infine, conclusi gli esami strumentali, verrà accolta nel terzo ambulatorio dove un oculista, attraverso la lampada a fessura e la visione dei risultati degli esami effettuati in precedenza, eseguirà una valutazione anatomico-funzionale con rilascio del risultato degli esami. Tutti i dati raccolti durante la visita vengono registrati attraverso un software di archiviazione per la successiva elaborazione statistica.

Nel rispetto delle prescrizioni anti Covid, potranno accedere solo le persone in possesso di Green Pass o di risultato negativo di tampone rilasciato entro le 48 ore precedenti. Saranno inoltre fruibili dispositivi di protezione quali gel e mascherine. Tutta la strumentazione sarà sanificata dal personale del truck a ogni visita, mentre a fine giornata, verrà sanificato l’intero mezzo.