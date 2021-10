La Puglia ha effettuato nelle ultime 24 ore quasi 13 mila test per la rilevazione del Covid e i casi registrati sono 86, facendo così crollare il tasso di positività. E’ il dato più significativo del bollettino epidemiologico odierno che ha fatto rilevare 15 casi nel barese, 4 nella Bat, 1 nel brindisino, 21 in Provincia di Foggia, 19 in quella di Lecce e 22 nel tarantino, per un totale di 86 casi rispetto ai 118 della giornata precedente e nonostante un maggior numero di tamponi eseguiti. Un dato che certifica la discesa della curva pandemica mentre il totale dei casi da inizio pandemia ha superato quota 270 mila. Purtroppo è stato registrato un nuovo decesso a causa del virus, con il totale dei morti che sale a 6.811.

Nell’ultimo bollettino ci sono altri dati che fanno comunque ben sperare e arrivano dai ricoveri in ospedale. Sono 135 i pazienti in area non critica, 20 in terapia intensiva, stessi valori del giorno precedente, mentre si registrano oltre 100 guariti in 24 ore, ed ora il totale dei negativizzati sale ad oltre 261mila. Di conseguenza scende anche il numero degli attualmente positivi che in Puglia si attesta a 2.209.