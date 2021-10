«In data odierna – così in una nota diffusa dalla Prefettura della BAT – il Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, a seguito dell’approvazione da parte della maggioranza assoluta del Consiglio comunale di Barletta della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, ha decretato, nelle more dell’emanazione del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica, la sospensione del Consiglio comunale con effetto immediato. Con il medesimo decreto è stato nominato con decorrenza immediata il dott. Francesco Alecci, Prefetto in quiescenza, Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’Ente con l’attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale. Il dott. Alecci si insedierà in Comune nel corso della mattinata».