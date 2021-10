Numeri in discesa quelli relativi alla diffusione del Coronavirus in Puglia. La conferma arriva dal bollettino giornaliero diramato dalla Regione che per la giornata di oggi, lunedì 18 ottobre, segnala 42 nuovi casi accertati, sulla base di circa 14.700 tamponi analizzati, con un tasso di positività pari allo 0,28%. Provincia più colpita si conferma quella di Bari con 15 contagi, seguita da Foggia con 14, mentre se ne contano 12 nel Leccese, 1 nel Tarantino e zero nei territori di Brindisi e Barletta-Andria-Trani.

La somma dei casi positivi registrati in Puglia dall’inizio della pandemia sale così a quota 270.475. Non si aggiorna invece, fortunatamente, il bilancio delle vittime pugliesi del virus, che restano in totale 6.816. Scendono gli altri parametri di riferimento della pandemia. Sul fronte sanitario si assiste ad un nuovo lieve calo dei ricoveri: i pazienti Covid in ospedale sono complessivamente 147, di cui 129 in area non critica e 18 in Terapia Intensiva. Giù anche il dato relativo alle persone attualmente positive, che sono in tutto 2.123, in ulteriore calo rispetto a ieri. Sale solo il numero dei negativizzati, che ad oggi toccano quota 261.536, con altri 78 guariti nelle ultime 24 ore.