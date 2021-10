Barletta Servizi Ambientali S.p.A., nella persona dell’Amministratore unico avv. Michele Cianci, avvisa della pubblicazione, in merito alla selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata alla copertura di 17 posti, a tempo pieno e indeterminato, nei profili di operaio con mansioni rispettivamente di elettricista, fabbro/serramentista, falegname, muratore, pulitore, termo-idraulico, per i servizi di Facility Management, dell’elenco esclusi per ciascun profilo nonché i calendari delle prove concorsuali che si terranno dal 15 al 19 novembre 2021.

«Come di consueto, in massima trasparenza e secondo norme di legge, proseguiamo nell’iter previsto dalle informative con le pubblicazioni di questi essenziali documenti». Interviene l’amministratore unico di Bar.S.A. S.p.A. avv. Michele Cianci a margine del complesso procedimento messo in atto e ormai avviato verso la conclusione. «Tale selezione pubblica – precisa Cianci – sarà volta al potenziamento del nostro organico: indubbiamente un bene per l’attività di Bar.S.A. e per l’intera città a cui rivolgiamo ogni nostro sforzo».

Per ogni ulteriore informazione si rimanda alle comunicazioni già pubblicate sul sito di riferimento di trasparenza, accessibile anche dall’home page istituzionale di Bar.S.A. S.p.A.:

https://trasparenza.parsec326.it/en/web/bar.s.a-s.p.a./bandi-di-concorso

Per maggiori informazioni si ricorda agli interessati di cliccare sul piccolo simbolo a forma di lente di ingrandimento alla sinistra di ognuno dei profili richiesti, in modo da poter accedere ad una zona-raccoglitore di tutte le informative fino ad ora pubblicate.