Dedicato alla cultura e sullo spettacolo, la prima edizione del premio “Lino Banfi”, intitolato al celebre attore pugliese, giovedì sera presso il ristorante “Il Brigantino 2”; una serata organizzata dal Rotary Club di Barletta per incentivare i giovani del territorio che riescono ad emergere in questi settori.

Il Premio 2021 è stato conferito a Michele Ragno, giovane attore barlettano, che si è impegnato nel settore teatrale con diverse pieces, negli ultimi anni, e anche cinematografiche e televisive. Ultimi suoi impegni sono stati nel film “School of Mafia“, al fianco di Nino Frassica, oltre ad alcuni suoi impegni in fiction Rai. L’attore ha ricevuto a Venezia il Premio Kineo Giovani Rivelazioni, al Festival del Cinema 2021. Ieri sera è intervenuto il celebre attore pugliese Lino Banfi, con un videomessaggio per salutare e ringraziare l’associazione barlettana, rivolgendo un affettuoso augurio all’attore emergente.

Ragno, ha ricordato nel suo intervento alcuni suoi trascorsi che lo hanno portato sin dalla tenera età a legarsi indelebilmente al mondo della recitazione, confortato anche dagli interventi di molti suoi insegnanti e figure che hanno collaborato alla sua formazione in questi anni. Il teatro come processo, come evoluzione dell’attore, che detta tempi alla magia unica che lega i protagonisti con il suo pubblico. Questo il messaggio che l’attore ha voluto lasciare al numeroso pubblico presente. Non si esce da teatro se non con una ricchezza maggiore.

Hanno ufficiato la cerimonia di premiazione il presidente del circolo di Barletta Vito Colucci, il segretario Felice Bonadies e il referente assistente del governatore di distretto, Giuseppe Guglielmi.