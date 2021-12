Venerdì 10 dicembre, il Teatro Fantàsia di Barletta festeggia il suo decimo anniversario con una serata aperta a tutta la città, a tema culturale. Saranno, infatti, presenti all’interno dello spazio delle mini-istallazioni artistiche, rappresentative del viaggio artistico dell’associazione. Il Teatro Fantàsia festeggia sulle ali dell’entusiasmo: «Occorre un rapporto diverso tra cultura e pubblico, tra il teatro e la strada, perché il teatro non deve piacere soltanto ad alcuni, ma deve conquistare e catturare l’attenzione di un intero pubblico, essere rivolto a tutti e parlare a tutte le parti della società» spiega il direttore artistico, Alessandro Piazzolla.

«Abbiamo voglia di esportare la nostra esperienza e la nostra arte in un territorio dove non ci sono strutture teatrali off, donando alla cittadinanza di Barletta un teatro off che possa aiutare i giovani ed i meno giovani a godere dei benefici che il teatro ci riserva, in primis, quello della relazione con gli altri». In un momento storico in cui si parla molto di mancanza di spazi culturali, il Teatro Fantàsia diventa una risposta, un’alternativa radicata sul territorio, non solo come punto di partenza ma come luogo vivo di scambio.

«Viviamo un periodo in cui si cerca sempre fuori dalla propria città. Noi vogliamo credere e crescere, restando qui nella nostra città, affrontando tutto dall’interno, e affrontando questa lotta dalla nostra città. Il nostro obiettivo è quello di piantare un seme nella cittadinanza. Il Teatro Fantàsia vuole essere un cuore che batte, in maniera autonoma per fronteggiare “il nulla che avanza”. Il Teatro Fantàsia nasce nel 2011 da una compagnia di giovani artisti. In questi anni ha prodotto una serie di spettacoli, eventi e produzioni, girando vari teatri in Italia; continuando a svolgere laboratori di teatro per ogni fascia d’età.

Venerdì 10 dicembre dalle ore 20:00 il Teatro Fantàsia aprirà le sue porte per poter accogliere e far conoscere il suo spazio, situato in via Imbriani, 144 a Barletta.

Saranno rispettate tutte le normative anti-covid».