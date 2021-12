Nel corso della settimana appena conclusasi, le attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta, Andria, Trani, organizzate per contenere le occasioni di diffusione del virus Covid-19, si sono svolte senza sosta attraverso servizi specifici, soprattutto nei punti più affollati delle città della provincia. In un periodo delicato per la diffusione del virus, considerato l’incremento giornaliero dei contagi e l’approssimarsi delle festività natalizie, i militari dei Comandi territoriali competenti hanno controllato le vie cittadine e i centri storici, con particolare riguardo ai luoghi frequentati dalla cosiddetta “movida”, invitando e sensibilizzando i passanti al rispetto delle regole di distanziamento sociale e all’uso corretto dei dispositivi di protezione, nonché attuando i previsti controlli amministrativi, tra cui la verifica del possesso e della regolarità dei “green-pass”.

I servizi, svolti con l’impiego di numerose pattuglie e finalizzati a garantire il rispetto delle regole imposte dal D.P.C.M. in vigore, hanno permesso di controllare oltre mille persone, di cui 22 sono state sanzionate per irregolarità del “green pass”, mentre sono stati verificati 110 esercizi pubblici di cui 4 non sono risultati in regola con i precetti previsti in materia. Un uomo, inoltre, è stato denunciato poiché inosservante del divieto di mobilità dalla propria abitazione in quanto positivo al covid.

Le attività degli uomini dell’Arma continueranno nelle prossime settimane anche in considerazione delle imminenti festività natalizie