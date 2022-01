«Abbiamo chiesto al comune di Barletta di concedere gli spazi di via Zanardelli presso l’ex tribunale per allocare la postazione 118 di Barletta – dice Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario della Asl Bt – questo in attesa di trovare una allocazione più idonea». In considerazione delle difficoltà organizzative registrate presso l’attuale postazione 118 di Barletta al distretto socio-sanitari è stato dunque chiesto alla amministrazione comunale di sostenere lo spostamento in tempi rapidi in spazi più idonei.

«Siamo certi che l’amministrazione comunale potrà venire incontro alla nostra richiesta – continua Delle Donne – sostenendo la possibilità di spostare la postazione 118 presso l’ex tribunale».