Episodio di grave vandalismo in occasione dell’anniversario della Disfida di Barletta. È accaduto stanotte nei pressi di Piazza Mons Damato, conosciuta come Piazza Monte di Pietà, a danno dell’installazione curata da Maria Lanotte Eos Mediagroup, volta proprio a ricordare il celebre combattimento tenutosi il 13 febbraio del 1503. Ai primi campanelli d’allarme di ieri pomeriggio dovuti alla non curanza dei bambini nel toccare le installazioni, hanno fatto seguito gli incivili episodi delle prime ore di oggi, lunedì 14 febbraio, documentati dal fotografo Rino Dibenedetto . Cubo fotografico rovinato, teli portati via e raffigurazioni strappate: è questo il triste bilancio per l’ennesima pagina di vandalismo a Barletta. Un’iniziativa che era stata pensata, ed è fortunatamente ancora valida per la volontà degli addetti ai lavori di portare avanti il progetto, per avvicinare la città alla cultura con il connubio tra arte, grazie alla galleria di foto che immortalano lo spettacolo teatrale dello scorso anno, “Disfida Opera Viva” di Sergio Maifredi, e storia, in un’epoca di forte revisionismo. “Inciviltà più del danno”, come sottolinea amaramente ai nostri microfoni Rino Dibenedetto. Installazioni sostituite in mattinata con altre, segno che non ci si fermerà davanti all’ennesimo episodio di questo tipo, ma una domanda sorge spontanea. Fino a quando non si capirà di avere abbondantemente oltrepassato il limite?

A cura di Giacomo Colaprice