Nell’aria c’è ancora l’eco di quel destro al volo di Sante Russo, utile per ingannare il portiere del San Marzano Palladino, esaltare il pubblico del San Sabino e avviare con il sorriso la fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. Francesco Farina, allenatore del Barletta, non lo nega. Contro l’avversario “più forte affrontato sin qui”, per sua stessa ammissione, l’esperto trainer biancorosso ha esibito a gara in corso una squadra a trazione anteriore. Manzari, Morra, Pignataro e Russo: tutti in campo.

Si volta pagina, direzione Di Liddo, casa dell’Unione Calcio Bisceglie che domenica ospiterà Pollidori e compagni. Di fronte un avversario che ha vinto la prima partita del 2022 passando per 2-1 sul campo dell’Orta Nova, valso l’approdo al quinto posto, e che fa giocare tanti giovani, come Farina evidenzia plaudendo la filosofia del club.

A cinque turni dal termine della regular season il vantaggio del Barletta sul Corato secondo è più che rassicurante: 7 punti. Per arrivare in fondo Farina conta anche sull’apporto del pubblico, ancora costretto a stare lontano dal Puttilli eppure capace di fare registrare numeri di spessore sugli spalti.

CLICCA QUI PER IL SERVIZIO COMPLETO