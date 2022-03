Il benessere fisico protagonista al Liceo “Cafiero” di Barletta, nel corso di un seminario di Scienze Motorie e Sportive organizzato sabato scorso con argomento l’“High Intensity Interval Training”, tradotto “allenamento intervallato ad alta intensità”. L’incontro, rivolto ai docenti della Scuola Secondaria di I° e II° grado, è stato organizzato dall’associazione Edumov Bat in collaborazione con il Capdi & Lsm. Si tratta di un tipo di allenamento cardiovascolare che alterna esercizi ad alta intensità come gli scatti, ad esercizi a bassa intensità come una camminata a passo lento. La popolarità dell’HIIT è in continua crescita. L’obiettivo del convegno è stato quello di spingere i docenti di scienze motorie sempre più verso una didattica coinvolgente per i propri studenti.

Fondamentale, dopo anni di difficoltà legate alla pandemia, tornare alla formazione in presenza dei docenti. L’inizio di una lunga serie, e questa volta – si spera – con più continuità.

Il servizio.