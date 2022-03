Torna nelle piazze di tutta Italia la Manifestazione Nazionale dell’ AIL, Associazione Italiana Contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, “Uova di Pasqua 2022”.

La manifestazione sarà portata a Barletta, domenica 3 aprile, a partire dalle ore 9,00, in Corso Vittorio Emanuele, nei pressi della Statua di Eraclio, dal Comitato di Solidarietà “Ruggiero Peschechera”, che è impegnato, quale sostenitore della Sezione A.I.L. Bat, nella raccolta dei fondi per la ricerca contro le emopatie maligne e nella sensibilizzazione al tema della donazione del midollo osseo.

Con un piccolo contributo (EURO 12,00=) si riceverà un uovo di cioccolato, al latte o fondente, e si diventerà sostenitori di questa associazione.

Scegliendo un Uovo AIL si sostiene la ricerca e l’assistenza per i tanti pazienti del nostro territorio che combattono una leucemia, un linfoma o un mieloma.

Le UOVA dell’AIL sono colorate come i sogni di vita più belli ai quali, chi sta affrontando la malattia, non deve rinunciare.

Ogni anno oltre 30.000 sogni rischiano di essere spezzati da un tumore del sangue.

Grazie alla ricerca, possono essere realizzati.

OGNI UOVO AIL CUSTODISCE UN SOGNO.

AIUTACI A REALIZZARLO.

Per ulteriori informazioni si può chiamare o inviare un messaggio al n. 3495375026.