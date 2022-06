Una donna che scende in tutta fretta alla fermata dell’autobus di via Castiglione a Bologna. Dietro di lei, a inseguirla, un’altra donna che aveva intuito di essere stata derubata. All’appello mancava il portafogli. A bloccare la malvivente ci ha pensato un passante, un turista che si trovava in città per qualche giorno di vacanza, anche lui nei pressi della fermata. Non un turista qualunque. Si trattava infatti di Roberto Pellicone, cioè il questore della provincia di Barletta, Andria e Trani. Pellicone si trovava casualmente vicino alla fermata proprio negli attimi del furto. Pare che, quando ha assistito alla scena, la donna stesse cercando di disfarsi del portafoglio sottratto: proprio in quel momento il questore in vacanza è intervenuto, bloccandola. E nel giro di qualche minuto l’ha consegnata ai colleghi carabinieri che nel frattempo erano stati allertati dalla centrale della polizia.