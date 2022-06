Domenica sera di paura a Barletta dove il timore di una nuova tragedia è tornato ad affiorare nella mente dei cittadini. Ancora poco chiara la dinamica di quanto avvenuto nei pressi della Cattedrale, cuore della movida, nella prima parte della serata di una domenica fino a quel momento tranquilla. Secondo le informazioni trapelate un uomo, residente del posto, avrebbe inveito animatamente nei confronti di un esercizio commerciale – pare – per motivi legati alla musica troppo alta che proveniva dal locale. Un diverbio verbale che non sarebbe comunque sfociato in un’aggressione fisica e che avrebbe coinvolto anche una seconda persona. Momenti concitati che hanno fatto giungere immediatamente sul posto le forze dell’ordine, intervenute con uno spiegamento di almeno cinque pattuglie tra Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. La situazione, fortunatamente, è tornata alla normalità in pochi minuti. Sul posto è intervenuta anche una equipe sanitaria del 118. Sentito il Commissariato di Barletta, non si sarebbero registrati feriti nonostante l’intervento dell’ambulanza, mentre la Questura di Barletta-Andria-Trani non ha segnalato fenomeni particolari durante l’attività di controllo, ribadendo in ogni caso la prosecuzione dei servizi di vigilanza del territorio anche nei prossimi giorni per scongiurare fenomeni di violenza e garantire la sicurezza dei cittadini. All’indomani di quanto avvenuto Barletta tira un sospiro di sollievo, ma ancora una volta il timore di gravi atti criminosi è tornato a bussare alla sua porta.