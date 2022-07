Due conferme e diversi nuovi volti, alcuni già noti nell’ambiente della politica mentre altri assolutamente inediti. Si compone ufficialmente la nuova giunta a guida Cannito. Dopo i rumors degli scorsi giorni infatti, il sindaco, eletto dopo il ballottaggio dello scorso 26 giugno, ha svelato la composizione dell’esecutivo attraverso una conferenza stampa tenutasi questa mattina presso la sala giunta del municipio.

Premiato l’intero perimetro della coalizione di centro-destra che ha supportato il neo-eletto primo cittadino nella tornata amministrativa, eccezion fatta per la Lega che ha scelto spontaneamente di non entrare nella giunta. Ad essere confermati, nelle rispettive deleghe alla cultura e ai lavori pubblici, sono Oronzo Cilli e Lucia Ricatti, mentre va a Giuseppe Dileo la carica di vicesindaco(istruzione, attività produttive ecc). La quarantaseienne Anna Maria Riefolo è la nuova assessora alla transizione ecologica e all’ambiente; il cinquasettenne Pier Paolo Grimaldi si occuperà, invece, di urbanistica ed edilizia privata.

Tra i profili più giovani, figurano quello di Caterina Gianfrancesco, a cui andranno le pari opportunità, l’associazionismo e lo sport; Giuseppe Germano, assessore al bilancio e all’edilizia pubblica; alla giovanissima Francesca Piccolo(classe 1999), invece, le deleghe all’inclusione e ai servizi sociali. Chiude il quadro Michele Loconte, per la Polizia Municipale, Protezione Civile e Sicurezza Pubblica.

Il primo consiglio comunale, che si terrà questo venerdì, certificherà il nuovo presidente: accordo solo da ratificare per l’avvocato Marcello Lanotte, il più suffragato nella lista di Forza Italia, come spiegato in apertura di conferenza stampa da Cannito, che è parso soddisfatto per la nuova composizione: ”Presentiamo la nuova giunta, una giunta formata da tanti giovani che hanno voglia di lavorare e mettere il loro entusiasmo al servizio della città. L’età media è bassa e si attesta sui 37 anni: questo certifica la nostra voglia di rinnovamento. Colgo l’occasione per augurare un buon lavoro ai nuovi assessori, con cui mi metterò subito all’opera per le questioni più urgenti. In primis lo stadio, poi l’evento con Jovanotti che richiede un notevole dispiego di forze. Faremo bene, sono convinto di questo”.

A cura di Giacomo Colaprice