Il bollettino del sabato porta alla luce notizie contrastanti sull’andamento della pandemia. Se da un lato gli attualmente positivi continuano a scendere così come la curva dei nuovi casi, dall’altro si registra un nuovo incremento dei ricoveri. Quasi quasi 4mila i nuovi contagi odierni a fronte di 21.181 tamponi eseguiti, con un tasso di positività che si attesta al 18,4%, in discesa rispetto alla media dei giorni precedenti. 1.119 i nuovi casi in provincia di Bari, 885 in quella di Lecce, 664 nel tarantino, 503 nel foggiano, 391 in provincia di Brindisi e 245 nella Bat. Il totale dei casi da inizio emergenza è ormai prossimo alla soglia di 1.400.000. Si aggrava ancora il conto delle vittime, con altri 3 decessi che portano il totale a 8.813. Come detto risalgono i ricoveri, ed in particolare nelle area non critiche degli ospedali covid della Puglia dove i pazienti sono 506, un balzo in avanti di 19 unità. Scendono invece a 17 le terapie intensive, ieri erano 19. Costante l’andamento dei guariti dal virus e che oggi segna un importante incremento: nell’ultimo giorno si sono negativizzate più di 11mila persone. Un dato che fa scendere gli attualmente positivi a 56.520.