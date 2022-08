Hanno cantato e ballato per ore, dal pomeriggio sino a tarda sera. 60mila persone si sono riversate sulla litoranea di Ponente di Barletta per partecipare al Jova Beach Party 2022. 30mila per lo spettacolo di sabato, altri 30mila per il bis di domenica. La festa nel villaggio ha inizio alle tre del pomeriggio, tra musica, cibo, giochi e iniziative dedicate alla sostenibilità, ma l’attesa dei fans è tutta per la sera, quando Jovanotti sale sul palco e per quasi tre ore regala al pubblico i grandi successi che hanno segnato la sua ultratrentennale carriera, da “Una tribù che balla” del 1991 ad “I love you baby” pubblicata pochi mesi fa. Un artista intramontabile e dall’energia inesauribile, capace di unire generazioni apparentemente distanti. Ventenni e cinquantenni si ritrovano sotto lo stesso palco a cantare vecchi e nuovi classici della musica italiana. La prima serata è anche arricchita da ospiti speciali: Gianni Morandi, il leader dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, Luca Medici, in arte Checco Zalone. Il divertimento è assicurato

Ospite speciale della seconda serata è Biagio Antonacci. Anche il secondo spettacolo in 24 ore scorre via tra musica e divertimento. L’organizzazione funziona e alla fine del concerto il deflusso degli spettatori avviene senza problemi. Le polemiche che stanno accompagnando il tour estivo di Jovanotti finiscono in soffitta, almeno sino al prossimo Jova Beach Party.