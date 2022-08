Al termine della XXVIII legislatura parlamentare, conclusasi un po’ in anticipo con le dimissioni del Governo Draghi e quindi con l’indizione delle Elezioni Politiche per il prossimo 25 settembre, il senatore barlettano Ruggiero Quarto (Movimento 5 Stelle) eletto nel 2018, ha affidato a Facebook un suo messaggio di commiato. Oltre ad aver elencato i suoi principali impegni del lavoro parlamentare di questi anni, ha concluso riferendo della sua non volontà a ripresentare la candidatura.

“Per indifferibili motivi personali” il Senatore ha detto di aver deciso di terminare il proprio impegno elettivo, non autocandidandosi per le Parlamentarie del Movimento. «Ciononostante, sosterrò con convinzione il M5S e continuerò a fornire il mio pieno contributo su tutti i temi con i quali ho aperto buone prospettive»

Pare, invece, che gli altri due senatori barlettani, Assuntela Messina (PD) anche già Sottosegretario al Governo Draghi, e Dario Damiani (FI) saranno nuovamente nelle liste, non sappiamo se per l’uninominale (come fu l’altra volta per Quarto) o nei listini proporzionali (come invece fu per gli altri due), del resto per la consegna delle liste, dunque la loro ufficialità, mancano ancora 2 settimane.