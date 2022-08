Prosegue con grandissimo successo la 14.ma Edizione del Festival ‘MusicArte’, organizzato dall’Associazione Cultura e Musica G. Curci, ciclo di eventi musicali e multidisciplinari che valorizzano i talenti artistici del territorio, i repertori tradizionali e le nuove creazioni musicali, in un coinvolgimento della “Periferia” cittadina per una estate ricca di emozioni e partecipazione sociale agli eventi. Negli anni Festival ha sempre riscosso il più grande successo, grazie al valore artistico dei complessi e dei solisti proposti unito alla ricerca di repertori che spaziano dalla Musica Colta allo Swing, dalla Musica Popolare al Jazz , dalla canzone Napoletana alla Musica da Film, dalla Lirica alla Musica Pop d’Autore .

Il Festival, realizzato quest’anno in collaborazione con il Ministero della Cultura, e la Regione Puglia, ha visto il suo incipit con un suggestivo concerto del Duo formato da Sarita Schena e Riccardo Lorusso nella splendida location del Giardino del Laboratorio Urbano Gos, area di archeologia industriale sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza, nella periferia di Barletta. Concerto che con i suoi toni struggenti e melanconici attraverso le più belle canzoni tradizionali dell’America Latina ha saputo creare quella “saudade” tipica di quelle terre.

Nuovo e atteso appuntamento, giovedì 1 settembre presso il Giardino del Laboratorio Urbano Gos, dai toni totalmente diversi, sarà il concerto del Calenda Vita Jazz Quartet, formazione tutta pugliese, che vedrà impegnati in un trascinante concerto il sassofonista Gabriele Mastropasqua , il batterista Marcello Spallucci, il contrabbassista Alessandro Andriano e il chitarrista Riccardo Lorusso , e che vedrà come Special Guest la cantante Barbara Crapolicchio. Il concerto dal titolo “A Chill Scrambled Jazz Night”, darà vita ad una notte di Jazz “Strapazzato”, attraverso l’interpretazione di alcuni standard del genere Jazz per poi proseguire con una raffinata rivisitazione in chiave completamente nuova e inedita di canzoni italiane ed internazionali, grazie alla duttilità che il jazz e la fusion jazz riescono a creare attraverso trascrizioni e particolari arrangiamenti creati dagli stessi artisti e la splendida voce della cantante Barbara Crapolicchio che con le sue particolari e coinvolgenti sfumature vocali saprà sicuramente coinvolgere e far cantare il pubblico.

Giardino del Laboratorio Urbano GOS , Viale Marconi, 49 – Barletta

Porta ore 19,30 e inizio alle ore 20,00 .

Biglietto P.U. € 5,00.

Info: tel. 3803454431, [email protected] ; www.culturaemusica.it; www.facebook.com/asscurci; @asscurci