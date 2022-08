Il prossimo 28 agosto andrà in scena la 3° Edizione del “TRAIL & TREKKING della Battaglia di Annibale “, una gara agonistica, podistica di 15 km. (Trail), e una camminata non-agonistica (Trekking) di 10 km., che si disputa in condizioni di autosufficienza, in ambiente naturalistico. Il Trail della Battaglia è inserita nel circuito Regionale, denominato “Puglia Trail” una serie di gare che si pone l’obiettivo di valorizzare alcune delle realtà più belle della nostra regione come: Altamura, Bari, Conversano, Gravina in Puglia, Castel del Monte, il Gargano, Castellaneta, Massafra, dove lo sport viene considerato un importante volano di sviluppo storico,culturale,ambientale.

È in questa ottica che la ASD BARLETTA SPORTIVA ha pensato a Canne della Battaglia, come luogo adatto a far svolgere questo tipo di gara e, allo stesso tempo a promuovere una delle attrattive turistiche di Barletta, non ancora adeguatamente valorizzate, appunto promozione del territorio.

L’epicentro e quindi partenza e arrivo della gara, avverrà nei pressi della Stazione di Canne, mentre i 15 km del percorso si snoderanno lungo i sentieri e i tratturi che attraversano le diverse colline che circondano il territorio Cannense; passando per la fontana di San Ruggiero, il Menhir, la Boccuta, ma soprattutto l’ obiettivo e’ quello di far assaporare, a tutti i partecipanti, i luoghi dove il Grande Annibale ha sconfitto l’esercito Romano nella più grande battaglia della storia antica, circa 40.000 i morti caduti in battaglia; l’ebbrezza di vivere nei luoghi dove il grande condottiero cartaginese ANNIBALE ha sconfitto le truppe romane nella seconda guerra punica, determinando la più grande sconfitta di Roma della storia antica.

Per la cronaca ANNIBALE vince a Canne della Battaglia adottando la famosa manovra a tenaglia, (tecnica militare studiata nelle scuole militari di tutto il mondo).Circa 50mila militari cartaginesi vincono contro 80mila militari romani… un vero e proprio bagno di sangue, circa 30mila circa perdite romane.

L’iniziativa ha una finalità anche di carattere ambientale ed ecologica, è per questo che si avvale della collaborazione di Barsa – Barletta Servizi Ambientali sempre presente in questo tipo di Manifestazioni, che si concretizza nella fornitura di borracce destinate agli atleti. L’utilizzo delle borracce, ha una precisa funzione, in quanto produce una dissuasione dall’utilizzo delle bottigliette e bicchieri di plastica.

Oltre alle premiazioni dei primi arrivati, ci sarà il PREMIO BARDULOS: Sarà premiato/a il primo/a di tutte le categorie, che avrà realizzato il miglior tempo, sommando i tempi di tutte e 3 le gare:

● Volkswagen BARLETTA Half Marathon

● Ciemme Vivi Barletta

● Trail della Battaglia di Annibale.

Barletta è una città dalle infinite potenziali turistiche inespresse, la ASD Barletta Sportiva crede che si debba puntare anche sul turismo sportivo, come importante volano economico.

SPORT & STORIA… un connubio perfetto.