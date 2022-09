Con l’approvazione del V Piano Regionale delle Politiche Sociali per il 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 353 del 14/03/2022, prende il via il percorso di programmazione partecipata per la stesura del V Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale di Barletta. Si tratta di uno strumento assimilabile ad un Piano regolatore urbanistico che, individuate le esigenze primarie dei cittadini, fa ordine sulle priorità e, tenendo come punto di riferimento i Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale (LEPS) e i numerosi obiettivi regionali, assegna le risorse economiche a disposizione per il prossimo triennio.

La cittadinanza è invitata a partecipare ai tavoli di concertazione per dare il suo apporto nella redazione del Piano Sociale 2022-2024. “Il processo di partecipazione e di concertazione – sottolinea l’Assessore alle politiche sociali Francesca Piccolo – ha come obiettivo il consolidamento di un sistema di servizi sociali e sociosanitari proteso al miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di benessere, alla presa in carico delle persone con fragilità e all’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, mediante il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, pubblici e privati, interessati alla pianificazione sociale”.

Sono invitati ai tavoli i cittadini singoli e associati, enti pubblici, istituzioni scolastiche, organizzazioni sindacali, associazioni familiari, associazioni sportive, organismi di tutela, organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, ecc..

Al fine di garantire il coinvolgimento di tali soggetti nella programmazione degli interventi e per promuovere la loro partecipazione attiva, sono istituiti i seguenti Tavoli di Concertazione che si terranno presso la Sala Rossa del Castello di Barletta, secondo il seguente calendario:

TAVOLO DATA DALLE ORE ALLE ORE AREE TEMATICHE 1 15/09/2022 16:00 17:00 Sessione Plenaria – Istituzione del Tavolo di programmazione partecipata 2 15/09/2022 17:00 19:00 Confronto sull’area tematica “Contrasto alla povertà e inclusione sociale” 3 20/09/2022 16:00 17:30 Confronto sull’area tematica “Prima Infanzia, minori e famiglie, violenza e maltrattamento” 4 20/09/2022 17:30 19:00 Confronto sull’area tematica “Anziani, disabili, non autosufficienti” 5 04/10/2022 16:30 18:00 Sessione Plenaria – Illustrazione e condivisione Schema del Piano di Zona con la presenza di tutti gli attori sociali, pubblici e privati

I soggetti interessati a prendere parte al processo di partecipazione e cittadinanza attiva per la programmazione del Piano Sociale di Zona, potranno far pervenire la loro Manifestazione di Interesse all’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale sociale di Barletta all’indirizzo e-mail [email protected], utilizzando il format allegato al presente Avviso.

La Manifestazione di Interesse dovrà pervenire entro il 15/09/2022, con l’indicazione delle aree di intervento alle quali si intende aderire ed eventuali proposte tematiche.

Le comunicazioni relative al percorso di concertazione e progettazione partecipata saranno disponibili sul sito istituzionale ed avranno valore di formale comunicazione a tutti gli interessati.