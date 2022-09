«Ancora una volta – scrive il gruppo consiliare PD in una nota – la Bar.S.A. e l’amministrazione comunale a guida Cannito creano situazioni paradossali. Nel PEF 2022/2025 da sottoporre alla validazione di AGER il Comune di Barletta non aveva accennato ad alcuna necessità di eventuali aumenti della TARI. Nella corposa relazione allegata, il Comune non fa inoltre alcuna menzione di, eventuali, maggiori costi di smaltimento. Sorprendentemente, però, smentendo quanto aveva scritto in precedenza, il 30 marzo 2022 il Comune invia una nota con cui chiede, sempre ad AGER, l’autorizzazione a un aumento della TARI. Una richiesta, oltre che contraddittoria rispetto allo studio precedente, anche piuttosto debole nelle motivazioni. Tale presunta necessità arriva infatti dopo un biennio di tariffe inalterate, e addirittura in alcuni casi diminuiti. E come motivazione si adduce l’obbligo di equilibrio di bilancio, assieme al tendenziale raggiungimento degli equilibri nella gestione del servizio di Igiene Urbana.

I nostri interrogativi, a tutela dei cittadini contribuenti, sono a tal proposito due. In primo luogo ci chiediamo perché oggi il Comune di Barletta indichi AGER come responsabile dell’aumento della TARI. Se la nostra ricostruzione è corretta, e lo è poiché fondata su documenti e atti, allora è il Comune, smentendo se stesso, ad aver chiesto l’autorizzazione all’aumento della TARI ad AGER. Perché allora l’amministrazione Cannito non si assume la responsabilità e la paternità di tale azione?

In secondo luogo, nel merito, ricordiamo tutti – prosegue la nota – quanto sia stata sbandierata la questione dei 400mila euro di utili della Bar.S.A. Perché quei 400mila euro (su cui il Comune, come socio unico, ha dovuto pagare le tasse) non sono stati utilizzati per evitare, o almeno ridurre, l’aumento della TARI? Che senso ha avere una municipalizzata, formalmente, ricca, quando si mettono le mani nelle tasche dei contribuenti?

Attendiamo – conclude la nota – risposte dal Sindaco Cannito, dalla sua giunta e dalla sua maggioranza, e da chi vorrà e potrà rilasciare dichiarazioni sul tema a nome di Bar.S.A».