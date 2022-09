Pippo Mezzapesa, tra i più apprezzati registi italiani della nuova generazione, sarà ospite del Cinema Opera domenica 25 settembre alle ore 20.00 per incontrare il pubblico e presentare il suo nuovo film “Ti mangio il cuore”. Con il cineasta bitontino ci sarà anche la sceneggiatrice Antonella Gaeta.

Il lavoro, liberamente tratto dall’omonimo libro scritto a quattro mani da Carlo Bonini e Giuliano Foschini, è stato apprezzato a Venezia durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, dove ha concorso nella Sezione Orizzonti.

Le riprese sono state girate in Puglia: ad Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri, Margherita di Savoia, Foggia, Carpino, Manfredonia, Vieste, Cagnano Varano e nella città di Barletta, nei pressi del Parco dell’Umanità.

Il film registra l’esordio sul grande schermo di Elodie. Nel cast, accanto all’artista pop, Francesco Patanè, Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Giovanni Trombetta, Letizia Pia Cartolaro, Giovanni Anzaldo, Gianni Lillo, Brenno Placido, Tommaso Ragno e la partecipazione straordinaria di Michele Placido.

“Ti mangio il cuore” come ha più volte evidenziato Pippo Mezzapesa può essere interpretato con due accezioni: una minaccia efferata di morte o una proposta sensualissima di amore. Si ispira alla storia della prima pentita di mafia del Gargano, Rosa Di Fiore. Nel racconto a riaccendere l’antica faida tra due famiglie rivali, è un amore proibito: quello tra Andrea (Francesco Patanè) erede dei Malatesta, e Marilena (Elodie), bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una fatale passione che riporta in guerra i clan. La donna si opporrà a un destino già segnato con tenacia e forza di madre coraggiosa.

La scelta stilistica della pellicola in bianco e nero esalta i contrasti vitali e viscerali di una vicenda che si svolge in un contesto arcaico.

La sceneggiatura è firmata dallo stesso regista insieme ad Antonella Gaeta e Davide Serino.

“Ti mangio il cuore” è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema in collaborazione con Paramount+ e distribuito da 01 Distribution con il contributo di Regione Puglia, Unione Europea, OPR Puglia FESR-FSE 2014/2020, Fondazione Apulia Film Commission e MIC.

PIPPO MEZZAPESA

Regista e sceneggiatore, Pippo Mezzapesa dopo una serie di documentari e cortometraggi, tra cui Zinanà premiato nel 2004 con il David di Donatello, dirige nel 2007 Pinuccio Lovero – Sogno di una morte di mezza estate, presentato come evento speciale alla Settimana della Critica e successivamente in concorso all’IDFA. Nel 2011 il suo film Il paese delle spose infelici, tratto dall’omonimo romanzo di Mario Desiati, viene selezionato in concorso al Festival di Roma dove Mezzapesa torna nel 2012 con Pinuccio Lovero – Yes I can, all’interno della sezione Prospettiva-Italia. Nel 2018 firma Il bene mio, presentato al Festival di Venezia all’interno delle Giornate degli Autori.

Filmografia

2018 Il bene mio; 2018 La giornata (corto); 2012 Pinuccio Lovero – Yes I can (doc); 2012 SettanTA (doc); 2011 Il paese delle spose infelici; 2007 Pinuccio Lovero – Sogno di una morte di mezza estate (doc); 2006 Come a Cassano (corto); 2004 Zinanà (corto).