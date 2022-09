In occasione della Festa Nazionale dei nonni, prevista per domenica 2 ottobre, l’Amministrazione Comunale ha organizzato, in collaborazione con il Centro Sociale Polivalente per Anziani di Barletta gestito dalla Cooperativa Sociale Shalom, “Pomeriggio con i nonni” che si terrà dalle ore 18,00 alle ore 20,00 nella sede di via Regina Margherita n.126.

L’appuntamento vuole portare a riflettere sull’importanza di costruire delle relazioni gentili tra le persone di tutte le età e a migliorare la qualità dello stare insieme con un incontro culturale-ricreativo.

L’assessore alle Politiche Sociali Francesca Piccolo dichiara “L’obiettivo principale è celebrare e promuovere iniziative di sensibilizzazione e valorizzazione del ruolo dei nonni all’interno della società”.

Durante questa giornata speciale ci sarà un compito da portare a termine ovvero svolgere una buona azione, non importa quale sia, basta un messaggio, un gesto inaspettato, un atteggiamento diverso nei confronti di qualcuno, che dimostri interesse ad un problema altrui, con l’obiettivo di celebrare e festeggiare la “Gentilezza”.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.