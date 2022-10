Doppio appuntamento culturale domenica 9 ottobre all’interno del Castello dove sarà possibile partecipare a due manifestazioni organizzate dalla Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” e dal Museo Civico.

La Biblioteca Comunale parteciperà alla manifestazione nazionale “Domenica di carta” , dedicata all’editoria infantile e per ragazzi.

Il Museo Civico, invece, ha aderito alla “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo” , con la possibilità per bambine e bambini, accompagnati dai genitori, di partecipare al laboratorio ludo-didattico “Facce da ritratto”.

In particolare, in occasione dell’evento nazionale “Domenica di Carta”, la Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” aprirà le sue porte ai visitatori per far conoscere e apprezzare il prezioso patrimonio librario in essa custodito. A tal proposito sarà allestita nelle sale di lettura una mostra bibliografica dal titolo “Le immagini della fantasia”, dedicata all’evoluzione che le illustrazioni per l’editoria infantile e per ragazzi hanno osservato nel corso degli anni, vere e proprie espressioni artistiche che, attraverso una straordinaria varietà di tecniche, sono capaci di meravigliare e divertire.

Adulti e bambini avranno, inoltre, la possibilità di visitare le prestigiose sale di lettura della Biblioteca e gli spazi meno noti al pubblico, come i magazzini librari collocati nella Torre Libraria, accompagnati in gruppi secondo orari prestabiliti (ore 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00).

Il secondo appuntamento è caratterizzato da 𝐅@𝐌𝐮, 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞 𝐚𝐥 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐨.

[email protected] è diventato ormai l’evento culturale tra i più importanti d’Italia dedicato alle Famiglie con bambini.

Nella Giornata [email protected] 2022, a cui ha aderito il 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐨 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐜𝐨 di Barletta insieme ad oltre 500 musei in tutta Italia, viene offerta una giornata in cui tutta la famiglia si ritroverà al museo per godere dell’arte, per scoprire il proprio territorio e le sue tradizioni, per imparare divertendosi e crescere confrontandosi con gli altri.

Bambine/i e genitori potranno partecipare al 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐥𝐮𝐝𝐨-𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨 “𝑭𝒂𝒄𝒄e da 𝒓𝒊𝒕𝒓𝒂𝒕𝒕𝒐”:

1° turno laboratorio: ore 10,30

2° turno laboratorio: ore 16,00

È necessario prenotarsi telefonando al numero 0883.578621 (gli operatori risponderanno dalle ore 10,00 alle 19,00).

Per ciascun turno saranno accolti massimo 20 bambini accompagnati da almeno un genitore.

𝑶𝒄𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒓à 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒓𝒆: 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒊, 𝒎𝒂𝒕𝒊𝒕𝒂, 𝒈𝒐𝒎𝒎𝒂, 𝒇𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒊𝒂, 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕à, 𝒗𝒊𝒗𝒂𝒄𝒊𝒕à.