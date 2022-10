«Torno in Senato con un’emozione, se possibile, ancor più forte della prima volta, pienamente consapevole dell’impegno e del lavoro che ci attende in questo momento storico di grande difficoltà, nazionale e internazionale». Nuovo “primo giorno di scuola” per il senatore di Forza Italia Dario Damiani, confermato parlamentare alle elezioni del 25 settembre scorso e presente questa mattina, 13 ottobre, all’avvio della XIX legislatura. «Con l’elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato ha preso il via oggi l’attività parlamentare che ci vedrà subito operativi per dare stabilità di governo e risposte ai cittadini. Mi impegnerò al massimo, come ho dimostrato già durante il mio primo mandato con una percentuale bassissima di assenze, affinché i nostri territori vedano concretamente difese le proprie istanze sui tavoli nazionali. La riduzione del numero dei parlamentari ci responsabilizza maggiormente ma sono pronto a questa nuova sfida, con la passione e la determinazione di sempre».