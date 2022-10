Via fratelli Ammiragli Casardi, periferia sud di Barletta, al buio dalla serata di martedì 11 ottobre: è la denuncia fatta da più residenti, che sottolineano come lo spegnimento dell’illuminazione pubblica in zona – dettato da un guasto della linea elettrica – renda la via un’area “fantasma” nelle ore serali, quando anche l’adiacente Ipercoop termina la sua attività. Una minaccia anche per la sicurezza, in un quartiere in cui spesso sono stati registrati furti d’auto anche nelle ore diurne.