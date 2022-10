“Il comune di Barletta, è stato l’unico a non partecipare all’incontro in Regione per la verifica dello stato di attuazione delle opere di riqualificazione costiera della BAT rispetto ai cronoprogrammi indicati dai comuni stessi. Il tutto, senza nemmeno mandare una nota ufficiale, con totale

assenza di bon ton istituzionale. Non è la prima volta che questo accade, il sindaco Cannito non ha mai partecipato a questi importanti incontri manifestando la sua scarsa attenzione alla questione”. Così il presidente del gruppo PD in consiglio Regionale Filippo Caracciolo.

“Cannito – afferma Caracciolo – si arroga per sua riflessione o per indotto suggerimento, il diritto di indicare quale sia il funzionamento delle

convocazioni in Regione. Comprendo la sua (attuale) antipatia per il simbolo del Partito Democratico, ma voglio ricordare che, da delegato della Regione Puglia, il sottoscritto ha firmato l’accordo di programma del 28 luglio 2016 con i ministeri di Ambiente e infrastrutture. Per questo motivo le convocazioni ai Comuni sono state fatte a mia firma condividendole con gli uffici della Regione”.

“Invito il sindaco Cannito a studiare meglio i compiti e le funzioni delle istituzioni, ma soprattutto a evitare ennesime brutte figure al comune di Barletta, sempre in ritardo rispetto all’attuazione del cronoprogramma. Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento, il mio unico obiettivo – conclude Caracciolo – è il bene della città e non permetterò che si perdano ulteriori occasioni di finanziamento, come troppo spesso accaduto nel recente passato”.