La narrazione che riguarda i conflitti armati è spesso superficiale ed emotiva: alle informazioni, a volte interessate e distorte, su alcune guerre fa da contraltare il silenzio assoluto su tante altre.

Ipocrisia, distorsione, manipolazione.

Le guerre nel mondo attualmente in corso sono tantissime, circa 59, e l’invasione russa dell’Ucraina è solo l’ultima di un lungo elenco di conflitti.

Ci sono guerre in:

Afghanistan,

Libia,

Myanmar,

Palestina,

Siria,

Nigeria,

Mozambico,

Etiopia,

Congo,

Yemen,

Libano,

Sudan,

Haiti,

Mali,

Burkina Faso,

Egitto,

Nigeria,

Repubblica Centrafricana,

Somalia,

Burundi,

Colombia,

Kurdistan,

Darfur,

Kashmir,

Birmania.

Ci sono guerre in tanti altri luoghi della Terra.

Ci sono tantissime popolazioni del mondo per le quali il conflitto armato, la morte, gli stupri e le violenze sono una tragica, quotidiana normalità.

E il mondo tace.

Alcune di queste guerre sono decennali e le cause sono sempre le stesse: il denaro, il potere la sopraffazione.

Ci sono guerre per il possesso delle risorse strategiche ed energetiche come quelle che riguardano il continente africano.

E ci sono guerre per i giochi geopolitici delle potenze globali ed imperialiste, come quelle in Afghanistan, Libia, Siria e Ucraina.

Noi con questa manifestazione vogliamo condannarle tutte e tutte insieme!

Contro ogni imperialismo, contro ogni colonialismo, contro ogni sopraffazione, contro le bombe, contro gli assassinii, contro la militarizzazione, contro la normalità con cui ci hanno condotto a pensare ad un conflitto nucleare, contro ogni manipolazione delle nostre menti e delle nostre coscienze.

Ritroviamoci per questo tutte e tutti a Barletta, in Piazza Caduti in Guerra, sabato 5 novembre alle ore 19:00.

Contro tutte le guerre!