Angelica Milena Rociola, 24enne ipovedente, è tornata a casa dopo aver fatto perdere le sue tracce negli ultimi giorni. La giovane barlettana sta bene, riferiscono i famigliari, ed è stata ascoltata presso la caserma dei carabinieri di Barletta per capire cosa sia successo. Confermato l’allontanamento volontario. L’allarme era scattato mercoledì mattina, mentre Angelica era stata vista l’ultima volta lunedì 7 novembre, quando nel pomeriggio ha lasciato casa per poi scomparire. Per ritrovarla la famiglia aveva lanciato un appello sui social e sporto denuncia ai militari che hanno fatto scattare il piano di ricerca provinciale. Alla fine tutto si è risolto per il meglio, Angelica è tornata dai suoi cari.