Da lunedì 14 novembre saranno eseguiti lavori per la sostituzione di tronchi della rete idrica dell’Acquedotto Pugliese.

I percorsi urbani interessati sono le vie G. da Barletta, Canne, Musti, S. Benedetto, Abate, Passero, Affaitati, Carducci, Firenze, Palestro e piazza Di Vittorio. Per tale ragione, nei tratti stradali elencati sarà istituito sino al termine degli interventi il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00.00 alle 24 su ambo i lati della carreggiata.

Lo stabilisce un’ordinanza dirigenziale dell’Ufficio Tecnico del Traffico, emanata al fine di disciplinare la circolazione veicolare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

Nel provvedimento è precisato che la ditta esecutrice, organizzando la segnaletica in prossimità del cantiere avrà facoltà di gestire gli obblighi e i divieti di volta in volta, in base all’avanzamento dei lavori e in relazione alle difficoltà tecnico/operative, anche con senso unico alternato o chiusura completa della strada.