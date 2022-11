La mostra fotografica “Libere dalla violenza” è promossa dal Centro Antiviolenza Osservatorio Giulia e Rossella, in sinergia con la scuola Spazio Danza e la Fiof, con il patrocinio gratuito del Comune di Barletta e in collaborazione con Barletta in Rosa e con la rete delle associazioni di Barletta, sarà inaugurata il 25 Novembre c.a. alle ore 20.00 c/o Piazza Caduti.

L’evento avrà inizio con un suggestivo flash mob a cura della scuola Spazio Danza, con una testimonial di eccezione: la pianista, Giuseppina Torre. Il percorso fotografico partirà da p.zza Caduti e percorrerà via F.D’Aragona fino al civico 143 (sede del Centro Antiviolenza), l’obiettivo è quello di rappresentare il ciclo della violenza e di lanciare un messaggio positivo per tutte le donne, affinché possano vivere libere dalla violenza.

La mostra sarà a disposizione della cittadinanza e delle scuole che potranno prenotare gratuitamente una visita guidata con le operatrici dell’osservatorio Giulia e Rossella inviando una mail a [email protected].