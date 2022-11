Anthony Pignataro lascia il Barletta. A ufficializzare l’addio con il club biancorosso è lo stesso attaccante 33enne su Instagram. “Non sono qui a parlare del mister e della società che forse non hanno capito quanto avrei potuto dare a questa maglia – scrive Pignataro – maglia dalla quale ho vinto tutto l’anno scorso ma che si è stato già dimenticato molto in fretta. Quanto avrei voluto esultare davanti a tutte quella gente che mi ha sempre fatto sentire uno di loro Grazie per tutte quelle volte che avete urlato il mio nome, grazie per avermi fatto sentire il vostro affetto dal primo giorno che sono arrivato, grazie per avermi fatto essere quello che sono . È arrivato il momento di lasciarci perché è giusto che sia così ma sarete sempre una parte bella nel mio cuore. Grazie Barletta, il vostro Pigna-gol”. La prossima destinazione di Pignataro, autore di 30 gol l’anno scorso con il Barletta, dovrebbe essere Manfredonia. Intanto per rinforzare l’attacco il Barletta valuta diverse piste: oltre a Scaringella della Nocerina, sondati Patierno (Virtus Francavilla) e Longo (Afragolese). Piace anche Lorenzo Longo, trequartista del Molfetta.