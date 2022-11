Quattro scontri diretti giocati fuori casa, zero sconfitte, otto punti e un elevato grado di soddisfazione: bottino del Barletta dopo lo 0-0 al D’Angelo di Altamura, risultato maturato al termine di una partita combattuta e giocata su un campo reso molto pesante dalla pioggia. Biancorossi non più primi nel girone H di Serie D ma Francesco Farina vede il bicchiere più che mezzo pieno.

Senza Vicedomini e con Loiodice a mezzo servizio, Farina ha ridisegnato la sua squadra con il 4-3-3, guidato al centro dell’attacco da Riccardo Lattanzio. L’ex Bitonto e Fidelis Andria è andato a un passo dall’interruzione del suo digiuno da gol, perdurante da 70 giorni. Solo il palo gli ha detto di no.

Proprio l’attacco sarà al centro delle operazioni del Barletta, che ha intanto salutato Pignataro, sul calciomercato. Farina non nasconde l’urgenza di avere a disposizione nuovi effettivi.

Menzione speciale per la tifoseria organizzata, tornata a seguire il Barletta in trasferta dopo essersi assentata in occasione delle trasferte di Casarano e Brindisi in segno di protesta nei confronti delle restrizioni fissate dalla Questura.

