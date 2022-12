La foto è stata pubblicata dalla Gazzetta del Mezzogiorno ed è presto diventata virale sui social network. Ritrae l’ex pm barlettano Antonio Savasta mentre fa volontariato nella mensa della Caritas di Barletta. L’ex magistrato, ora dimesso dalla magistratura perché al centro di una vicenda giudiziaria che lo vede imputato per atti di corruzione e indagini truccate in cambio di favori e denaro (Savasta è stato condannato a 10 anni di reclusione e ha impugnato la sentenza di primo grado in Corte d’Appello), nei fine settimana presta il suo servizio nell’ente benefico cittadino dopo aver trascorso 40 mesi tra carcere e domiciliari, dopo l’arresto del gennaio 2019 per le tangenti nel Tribunale di Trani e il ritorno in libertà nello scorso aprile.

Uno scatto che ha suscitato tanti commenti. Tra questi, anche quello del direttore della Caritas Barletta Lorenzo Chieppa: «Mi dispiace molto che stia circolando quella foto conoscendo quanto il dottor Savasta tenga alla sua riservatezza – le sue parole proprio a La Gazzetta del Mezzogiorno – lui frequentava la nostra mensa anche quando era magistrato, veniva a servire a tavola al pranzo di Natale, poi ci siamo un pochino persi di vista e adesso ci siamo ritrovati. Per noi le persone sono tutte uguali, non conta la religione né come la pensano, spesso non conosciamo nemmeno i reati di cui sono accusati».