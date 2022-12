Torna al successo il Barletta. I biancorossi di Farina ribaltano per 2-1 il Fasano grazie alle reti nel secondo tempo di Loiodice dal dischetto e di Russo. Capitan Pollidori e compagni chiudono l’anno al secondo posto, a – 4 dalla capolista Cavese sconfitta a Nocera Inferiore.

TABELLINO

BARLETTA 1922(4-3-3): Piersanti; Milella(46’Di Piazza), Visani, Pollidori, Marangi; Cafagna, Vicedomini(90’Feola) , Lavopa(46’Lattanzio); Maccioni(46’Padalino), Russo(75’Telera), Loiodice. A disposizione: Lovecchio, Mercorella, Rastelletti, Scaringella. All: Farina

FASANO (4-3-2-1): Ceka; Savarese, Onarita, Da Silva, Divittorio; Amoruso(60’Losavio), Chironi(81’Lezzo), Bianchini; Corvino(90’Di Federico) , Falcone(63’Battista); Vantaggiato(52’Aprile). A disposizione: Menegatti, Manfredi, Izco, Lofoco. All: Tisci

Arbitro: Migliorini di Verona (Gentile-Giangregorio)

Reti: 27’Corvino, 47’rig Loiodice, 59’Russo

Note-Angoli 4-1. Ammoniti: Bianchini, Savarese, Russo, Divittorio, Lattanzio. Espulso: Da Silva. Recupero 2′ 6′

Primo Tempo

2’Contatto in area su Russo, l’arbitro lascia correre.

7’Tiro di Loiodice, palla sul fondo

13’Pollidori si coordina al volo sugli sviluppi di un corner, palla alta.

16’Occasione Fasano. Marangi buca l’intervento, prova a calciare Bianchini ma il suo tentativo viene murato.

18’Ci prova Vantaggiato di testa, blocca Piersanti.

27’Gol Fasano. Disimpegno errato di Pollidori, ne approfitta Bianchini che serve Corvino, tiro che non lascia scampo a Piersanti.

29’Punizione di Loiodice, palla alta di poco.

39’Girata di Russo, blocca Ceka.

45’Fine primo tempo

Secondo Tempo

2’Rigore per il Barletta! Gran palla di Lattanzio per Di Piazza che viene steso da Ceka. Dal dischetto Loiodice batte il portiere ospite!

6’Espulso Da Silva per fallo da ultimo uomo. Fasano in dieci.

12’Incredibile occasione per il Barletta. Sponda di testa di Lattanzio per Cafagna che tutto solo, a porta semisguarnita, spedisce sulla traversa.

14’Vantaggio Barletta! Contropiede micidiale dei biancorossi, Russo si guadagna lo spiraglio giusto e scarica un destro imparabile per Ceka.

20’Tiro di Loiodice palla alta.

35’Punizione di Lattanzio, si salva Ceka sulla linea. Palla gol per il Barletta.

40’Sponda di Pollidori, testa di Di Piazza. Blocca Ceka.

45’Finale! Il Barletta supera per 2-1 il Fasano e torna al successo.

A cura di Giacomo Colaprice