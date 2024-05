Grande partecipazione, caratura internazionale e importanti valori tecnici. Ci sono tutti i principali ingredienti per assistere ad un altro grande evento di Taekwondo itf a Barletta. Sabato 11 e domenica 12 maggio, il PalaDisfida ospiterà la prima edizione dell’International Challenge di arti marziali, organizzato dalla Federico II Di Barletta.ù



Oltre agli atleti provenienti da tutto il Sud Italia, saranno coinvolte anche altre 7 nazioni come Spagna, Bosnia Erzegovina, Serbia, Grecia, Bulgaria, Estonia e Moldavia. Sono previsti 600 partecipanti per il taekwondo itf e più di 400 per l’altra disciplina, ovvero il kick boxing. Ben 200 degli iscritti alla competizione sono stranieri. E proprio quest’ultimo dato fa elevare il tasso tecnico della competizione, che quest’anno avrà anche un premio in danaro per i vincitori.



“Ci sarà un prize money complessivo di 10mila euro, ed è un’assoluta novità a livello continentale in queste competizioni”, spiega Ruggiero Lanotte, organizzatore dell’evento barlettano e vice presidente della Federazione Europea di Taekwondo Itf. “Abbiamo fatto un bel balzo in avanti rispetto agli eventi organizzati in passato – aggiunge Lanotte -. Per tutti i partecipanti del territorio e per quelli che sono nel giro della nazionale, l’appuntamento barlettano diventa un ottimo test per confrontarsi con i migliori a livello europeo ed acquisire esperienza internazionale. L’ingresso al Paladisfida è gratuito e confidiamo in una buona partecipazione anche di pubblico e appassionati”.

La gara è composta da un doppio evento taekwondo il sabato e la domenica mattina, mentre la domenica pomeriggio spazio al kickboxing. La presentazione del Challenge avverrà sabato 11 maggio Alle ore 11 nello stesso Paladisfida che, proprio in quel momento, comincerà ad accogliere tutti gli atleti, impegnati nella procedura del peso. Alla conferenza stampa prenderà parte anche il Master Mario Bogdanov, vice presidente di International Taekwon-Do Federation ITF e presidente del Pro-League Committee.



La sesta provincia pugliese oltre ad ospitare l’evento, sarà anche rappresentata da 300 atleti divisi per le 8 società del territorio: Federico II di Svevia Barletta, Coreanteam Trinitapoli, Yul-Gok Margherita di Savoia, Reasport Wellness Canosa, Voilà Minervino Murge, Progetto Corpo Spinazzola, Revenge 2.0 Andria, Universal Gym Andria.